Viviendas inundadas en Chamelecón, San Pedro Sula y en Omoa

San Pedro Sula– Al menos 15 viviendas en la colonia Los Cruces en las zonas bajas de Chamelecón, se encuentran inundadas, mientras que en Omoa también se reportan viviendas afectadas debido al desbordamiento del río producto de las lluvias que se han registrado en la zona Norte de Honduras.

Según los vecinos del lugar desde las 3:00 de la madrugada empezó a filtrarse el agua a sus viviendas y a esta hora de la mañana la misma supera ya las 15 viviendas afectadas.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos se apersonaron al lugar para apoyar a los afectados.

El alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, dijo que los ríos de ese sector ya han incrementado su caudal, no hay energía eléctrica, y el puente bailey en Cuyamelito cedió.

«Hay como 80 familias incomunicadas tras ceder el puente, hay caída de árboles que también bloquean el paso de vehículos», sostuvo.

Las lluvias no cesan en la zona norte del país producto del ingreso de un frente frío que dejará lluvias fuertes durante las próximas 48 horas.

Copeco decretó una alerta amarilla en seis departamentos ante la lluvia y las bajas temperaturas que afectarán el país. IR