Viviendas dañadas y familias damnificadas por derrumbes y lluvias en Santos Guardiola

Tegucigalpa – Varias viviendas dañadas, derrumbes y caídas de árboles se reportan este lunes en el municipio de Santos Guardiola en Islas de la Bahía, ante las fuertes lluvias que se registran en la zona producto del frente frío que ingresó al país.

El cuerpo de Bomberos se ha movilizado a realizar diversos trabajos de apoyo a la ciudadanía, donde algunas personas han tenido que ser evacuadas ante el riesgo inminente ante las crecidas de ríos y para prevenir ser soterrados ante los deslaves.

Las lluvias en ese sector del país también dejaron calles anegadas.

Islas de la Bahía y otros departamentos del Litoral Atlántico permanecen en alerta amarilla, según la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), ante el ingreso de una masa de aire frío que deja fuertes lluvias, vientos rachados, cielos nublados y descensos en la temperatura. IR