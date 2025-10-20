Viviendas afectadas y un dique se forma en Zarabanda, Santa Lucia, vecinos piden ayuda

Tegucigalpa- Siguen anegadas hasta el techo varias viviendas en el sector de Zarabanda, Santa Lucía, donde las lluvias arreciaron el fin de semana y a consecuencia, se formó un dique en la zona.

Los vecinos del lugar piden apoyo para no perder sus viviendas.

Asimismo, el dique que se formó en la zona mantiene preocupados a los vecinos del lugar.

Señalaron que nunca habían pasado esta situación de quedar bajo agua.

La saturación de los suelos y las fuertes lluvias no dejan que el agua estancada busque salida, por lo que los vecinos piden apoyo y buscar una solución a la problemática que presentan.

Según las autoridades de Copeco, las lluvias continuarán este lunes en horas de la tarde producto del desplazamiento de una vaguada. IR