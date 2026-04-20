Viviendas afectadas por fuerte lluvia registrada en Comayagua

Tegucigalpa– Varias viviendas resultaron inundadas durante las lluvias registradas en horas de la madrugada de este lunes en el departamento de Comayagua.

Una de las colonias más afectadas es El Rosario donde varias familias alertaron a los cuerpos de socorro.

Los vecinos reportan que el agua ingresó a sus hogares, provocando daños materiales y preocupación, por lo que hacen un llamado urgente a las autoridades para que realicen un estudio en la zona.

Asimismo, solicitan la construcción de una caja puente que permita mejorar el drenaje y evitar futuras inundaciones en el sector. IR