Vive una Navidad de lujo con Supermercados La Colonia

San Pedro Sula- Esa sensación incomparable de tocar un vehículo nuevo de paquete, admirar su pintura brillante, sentir la comodidad de sus asientos y disfrutar ese inconfundible olor a carro nuevo… y lo más emocionante, cuando ese vehículo es tuyo y tomas el volante para recorrer nuevos caminos. Ese sueño puede hacerse realidad gracias a la espectacular promoción “NAVIDAD DE LUJO AL ESTILO SUZUKI CON LA COLONIA”.

En esta temporada navideña, la cadena líder de las familias hondureñas premia la fidelidad de sus clientes de la zona norte, litoral y occidente con una promoción que hará posible el sueño de estrenar uno de los cuatro vehículos Suzuki 2026: un Jimny, dos Fronx y un Dzire, modelos que destacan por su estilo, tecnología y desempeño.

Con cada compra mínima de L350 recibirás un cupón, incluye productos de las marcas patrocinadoras y sumas más cupones para participar en el gran sorteo de cuatro vehículos Suzuki, además de premios adicionales como 60 carretazos navideños al instante que harán más especial esta época del año.

“Con el lanzamiento de esta promoción queremos regalar ilusión y esperanza a las familias hondureñas de estrenar un Suzuki y vivir una Navidad llena de alegría y emoción. Este año hemos sentido más que nunca el cariño de nuestros clientes: durante las dos primeras campañas se depositaron más de 7 millones de cupones, y proyectamos cerrar el 2025 superando los 12 millones, una cifra que refleja la enorme confianza y preferencia de las familias hacia las promociones de Supermercados La Colonia”, expresó Miguel Vargas, coordinador de mercadeo de la zona norte.

Agradecemos el respaldo de las más de 50 marcas patrocinadoras que hacen posible esta promoción: NORTEÑO, DELICIA, KIMBY, GATORADE, ADRENALINE, PEPSI, RIBEREÑAS, MICHELOB ULTRA, CARNES LA COLONIA, AHORRO MAX, DORITOS, CHEETOS, COCA COLA, TROPICAL, SALVA VIDA, ZUMO, BONOVO, LACTEOS DON MIGUEL, LIMPIOX, MR. MAX, CLOVER BRAND, INA, ROJITOS, SELECTA FRESH, WINDMILL, BIOFOAM, PLASTIVASO, SEDAL, LOREAL, ECOVITA, EL PORTEÑO, HOLLANDIA, TSEBAOTH, TAQUERITOS, OREO, REVUELE, AGRADO, JUICY FRUITS, MAGIA BLANCA, QUAKER, TENA, MISSION, MASECA, NIDO, NESCAFÉ, MAGGI, NESQUIK, LA ROSA, MI PASTA, ESSENTIAL EVERYDAY, BIMBO, TOÑA, FRUTOS DE COPÁN, PINOL, CARIÑOSO, BABYSEC, SUNSET, BACARDÍ.

La “Navidad de lujo al estilo Suzuki con Supermercados La Colonia”, estará vigente del 23 de octubre al 15 de enero de 2026 en las tiendas de Supermercados La Colonia de la zona norte, occidente y litoral (San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Choloma, Villanueva, Santa Rosa de Copán, La Lima, Olanchito, Tocoa y Santa Bárbara). IR