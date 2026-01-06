Visa y Banco de Occidente anuncian promoción exclusiva en antesala a la Copa Mundial de la FIFA 26

Tegucigalpa – Visa, el socio oficial de tecnología de pagos de la Copa Mundial de la FIFA 26, y Banco de Occidente anunciaron la promoción exclusiva «Tu pasión merece vivirse con todo», la cual ofrece a los tarjetahabientes Visa de Banco de Occidente la oportunidad única de vivir la pasión del fútbol en vivo y directo durante la Copa Mundial de la FIFA 26, gracias a Visa.

Desde el 07 de enero hasta el 07 de abril de 2026, los titulares de tarjetas de crédito y débito Visa de Banco de Occidente que realicen compras de 700 lempiras o más en comercios locales o internacionales, incluyendo tiendas en línea, participarán automáticamente en un sorteo para tener la oportunidad de ganar entradas para el titular y un acompañante a dos partidos de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026, así como la oportunidad de participar en sorteos semanales de televisores, hieleras y asadores.

Al finalizar la promoción, a través de un sorteo, serán seleccionados dos afortunados ganadores que recibirán un paquete completo de premios que incluye: pasajes aéreos ida y vuelta, traslados, alojamiento para dos personas por hasta 5 noches y entradas para dos partidos seleccionados, todo completamente gratis.

Además, tarjetahabientes Visa de Banco de Occidente que ganen el sorteo y asistan a la Copa Mundial de la FIFA 26 disfrutarán de experiencias exclusivas e inmersivas tanto dentro como fuera de los estadios, antes y después de los partidos, cortesía de Visa.

“En Banco de Occidente nos llena de orgullo ofrecer a nuestros tarjetahabientes una oportunidad tan extraordinaria como vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA. Gracias a nuestra alianza con Visa, seguimos acercando experiencias únicas y relevantes a nuestros clientes, reforzando nuestro compromiso de acompañarlos en cada etapa de su vida con soluciones financieras y beneficios exclusivos”, expresó Leonel Rivas, Gerente de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco de Occidente.

«Nuestra asociación de larga data con la FIFA nos ha permitido acercar uno de los eventos deportivos más esperados del mundo a nuestras comunidades y consumidores, garantizando al mismo tiempo pagos fluidos, seguros e innovadores durante todo el torneo», dijo Juan Pablo Taylor, Country Manager de Visa.

«Dado que asistir a la Copa Mundial de la FIFA 26 sigue siendo un sueño para los aficionados del fútbol, en Visa estamos muy entusiasmados de asociarnos con Banco de Occidente para hacer realidad experiencias inolvidables como esta, un pequeño paso a la vez», concluyó Taylor.

El sorteo de «Tu pasión merece vivirse con todo» tendrá lugar el 10 de abril de 2026 en Tegucigalpa, y la ceremonia de entrega de premios se realizará el 15 de abril de 2026.

Además, durante la promoción serán seleccionados ganadores semanales de increíbles premios como televisores, hieleras y asadores para vivir la pasión del Mundial con toda la experiencia que solo VISA Banco de Occidente puede ofrecer a sus clientes. La Copa Mundial de la FIFA 26 será la edición más grande en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, con 48 equipos jugando 104 partidos en 16 ciudades sedes en Canadá, Estados Unidos y México. El torneo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Desde 2007, Visa ha sido el Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la FIFA, brindando soluciones innovadoras que garantizan experiencias de pago rápidas, sin fricciones y seguras durante los torneos, mejorando también la experiencia de los aficionados con momentos inolvidables y ofreciendo oportunidades exclusivas para sus clientes y tarjetahabientes en más de 40 eventos de la FIFA en todo el mundo. PD