Tegucigalpa – Visa, el socio oficial de tecnología de pagos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, y BAC anunciaron la promoción exclusiva “Visa y BAC te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026™” la cual ofrece a los tarjetahabientes Visa de BAC la oportunidad única de vivir la pasión del fútbol en vivo y directo durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, gracias a Visa.

– Los tarjetahabientes Visa de BAC que utilicen sus tarjetas para compras de L500 o más entre el 01 de diciembre 2025 y el 15 de marzo 2026 tendrán la oportunidad única de asistir a la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia.

Desde el 01 de diciembre 2025 hasta el 15 de marzo del 2026, los titulares de tarjetas de crédito Visa de BAC que gasten L500 o más en total en comercios locales o internacionales, incluyendo tiendas en línea, participarán automáticamente en un sorteo para tener la oportunidad de ganar entradas para asistir a un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, correspondiente a la Fase de Grupos.

Un total de 3 ganadores afortunados serán seleccionados. Cada uno de los ganadores recibirá un paquete de premios completo que incluye: pasajes aéreos saliendo de Honduras, traslados, alojamiento para dos personas por 3 noches / 4 días, y entradas para partidos seleccionados, todo completamente gratis.

Además, los clientes Visa de BAC que ganen el sorteo y asistan a la Copa Mundial de la FIFA 26™ disfrutarán de experiencias exclusivas e inmersivas tanto dentro como fuera de los estadios, antes y después de los partidos, cortesía de Visa.

«En BAC trabajamos constantemente para ofrecer a nuestros clientes promociones atractivas y experiencias memorables. Por eso, nos emociona lanzar, junto a Visa, la campaña ´Visa y BAC te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 26™´, donde tres ganadores disfrutarán un viaje todo pagado para vivir partidos de la Copa Mundial más grande de todos los tiempos. Les invitamos a utilizar sus tarjetas de crédito Visa de BAC y sus billeteras digitales para incrementar sus oportunidades de ganar y ser parte del evento futbolístico más esperado del planeta», expresó Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

«Nuestra asociación con la FIFA no solo amplifica nuestra presencia global, sino que además nos permite brindar experiencias innovadoras e inigualables para nuestros clientes, tarjetahabientes y aficionados», dijo Juan Pablo Taylor, Gerente General de Visa Honduras. «Durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, nos emociona seguir elevando el propósito de nuestra marca de ser la mejor y forma más segura de pagar y recibir pagos, garantizando una experiencia excepcional para los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia». «Dado que asistir a la Copa Mundial de la FIFA 26™ sigue siendo un sueño para los aficionados del fútbol, en Visa estamos muy entusiasmados de asociarnos con BAC para hacer realidad experiencias inolvidables como esta, un pequeño paso a la vez».

Para participar, los tarjetahabientes deberán inscribirse por medio del formulario web Formulario Inscripción Copa de la FIFA 2026™ | BAC. Por compras realizadas con sus tarjetas de crédito Visa de BAC Honduras irán acumulando y números electrónicos de la siguiente manera:

1 número electrónico por cada L500 de compras locales e internacionales en moneda local y extranjera.

2 números electrónicos si el pago es en POS de BAC.

3 números electrónicos si el pago es con Billetera Digital (Google o Apple Pay, Garmin y Fitbit) o por medio del portal MiViaje.

El tarjetahabiente inscrito, deberá también cumplir un monto mínimo de 20 transacciones mensuales durante la vigencia de la promoción.



El sorteo para conocer a los ganadores tendrá lugar el 24 de marzo de 2026 en Tegucigalpa. Para conocer el reglamento y más detalles de la promoción puede visitar en www.baccredomatic.com.

La Copa Mundial de la FIFA 26™ será la edición más grande en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, con 48 equipos jugando 104 partidos en 16 ciudades sedes en Canadá, Estados Unidos y México. El torneo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Desde 2007, Visa ha sido el Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la FIFA, brindando soluciones innovadoras que garantizan experiencias de pago rápidas, sin fricciones y seguras durante los torneos, mejorando también la experiencia de los aficionados con momentos inolvidables y ofreciendo oportunidades exclusivas para sus clientes y tarjetahabientes en más de 40 eventos de la FIFA en todo el mundo.