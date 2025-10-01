Visa nombra a Nuno Lopes Alves como Presidente Regional de América Latina y el Caribe

Miami– Visa (NYSE:V) anunció hoy el nombramiento de Nuno Lopes Alves como nuevo Presidente Regional para América Latina y el Caribe. Lopes Alves sucede a Eduardo Coello, quien asumirá un nuevo cargo como Chairman para la región. Visa también anunció que Rodrigo Cury ha sido promovido a Gerente General para Brasil.

Lopes Alves aportará a su rol más de 25 años de experiencia en banca, pagos y consultoría. Con ocho años en Visa, en su rol más reciente se desempeñó como Gerente General en Brasil, donde lideró desde el 2021 la transformación del negocio en uno de los mercados de pagos más dinámicos y cambiantes del mundo. Se incorporó a Visa en 2017 para llevar adelante el desarrollo de negocios en Brasil y posteriormente fue Gerente General de la Región Andina, impulsando el crecimiento de Visa en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Anteriormente, Lopes Alves desarrolló su carrera con una experiencia diversificada, en consultoría y finanzas, ocupando cargos de liderazgo en multinacionales como Accenture y Barclays.

Lopes Alves estará basado en Miami y asumirá su nuevo cargo el 1 de octubre. Reportará a Oliver Jenkyn, Presidente de Grupo, Mercados Globales de Visa. Eduardo Coello, quien llegó a Visa hace más de dos décadas y ha liderado América Latina y el Caribe desde 2015, apoyará esta transición mientras asume su nuevo rol de Chairman. En este nuevo puesto, Coello liderará compromisos estratégicos clave con funcionarios de gobierno y líderes de la industria. También será asesor especial en desarrollo de talento de líderes y en optimización de modelos operativos.

“Estamos agradecidos con Eduardo por todo lo que ha hecho para el crecimiento de nuestro negocio durante su extraordinaria carrera de más de 25 años en Visa y contamos con la continuidad de sus contribuciones en su nuevo cargo como Chairman de Visa en la región”, dijo Oliver Jenkyn, Presidente de Grupo, Mercados Globales de Visa. “Eduardo es un líder ejemplar que ha desarrollado un equipo de talento sólido. Al mismo tiempo, no podríamos estar más complacidos de que Nuno lidere nuestro negocio en América Latina y el Caribe. Es un líder innovador y estratégico, con sólidas relaciones con clientes y una clara comprensión de cómo el comercio está preparado para cambiar a medida que entramos en una nueva y emocionante era en el sector de pagos”.

Rodrigo Cury, con más de 25 años de experiencia en roles de liderazgo de bancos y pagos, asumirá su nuevo cargo liderando el negocio de Visa en Brasil el 1 de octubre. Continuará basado en São Paulo, desde donde lideró el desarrollo de negocios para bancos privados y adquirentes en Brasil desde que se sumó a la empresa en 2024.