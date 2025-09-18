Violentar la ley electoral debe incurrir en responsabilidad administrativa o penal: Augusto Aguilar

Tegucigalpa – El exmagistrado del desaparecido Tribunal Superior Electoral (TSE), Augusto Aguilar, advirtió hoy que violentar la ley electoral debe incurrir en responsabilidad administrativa y penal.

La ley establece que varias decisiones deben ser tomadas en pleno y por unanimidad, reflexionó.

Involucrados en agregados técnicos a las condiciones para la impresión de papeletas podrían incurrir en responsabilidad penal, ejemplificó.

Recordó que en el vigente Código Penal ya establece cuales son los delitos electorales y sus sanciones.

Consideró que en el actual contexto de año electoral todos los delitos que puedan o alteren directamente los resultados son graves.

Exhortó a los actores políticos a apegarse a la ley y no actuar fuera de ella para evitar sanciones penales. (RO)