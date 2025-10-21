Violencia sigue teniendo impacto negativo, pese a disminución: Codeh

Tegucigalpa – Violencia sigue teniendo impacto negativo en Honduras pese a una disminución, señaló este martes el presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado.

El defensor de derechos humanos señaló que existe una disminución en los índices de violencia en el país, pero la meta es llegar a cero.

En ese contexto, enfatizó que la violencia sigue teniendo un impacto negativo en el país.

Destacó que existen varios tipos de violencia, entre ellas la violencia política, estas aristas no representan la democracia de Honduras.

Acotó que mucha de la violencia es propiciada por los mismos candidatos que en sus discursos atacan al contrincante y no presentan una propuesta.

“Lamentablemente estamos en un punto en el que parece que un candidato representa a un cártel y otro a otro cártel”.

En cualquier escenario la violencia solo tiene un impacto positivo en el país. (RO)