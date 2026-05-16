Violencia retrocede en números, pero no en percepción ciudadana

Tegucigalpa – Si bien Honduras ha logrado revertir algunos números de la violencia, la percepción ciudadana difiere sustancialmente de los datos oficiales. Los ciudadanos perciben mayor violencia aunque los números oficiales muestran una mejora en este tema.

– «La ciudadanía no pide milagros, pide resultados», destaca un informe de la ASJ sobre violencia en Honduras.

– Geográficamente la violencia se focaliza en las principales urbes del país, revelan diversos estudios.

Así lo indicó a Proceso Digital el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, quien acotó que todavía se está muy lejos de lograr estadísticas aceptables.

Recordó que el año 2012 Honduras mantenía una tasa de homicidios de 86 por cada 100 mil habitantes, cifra que se redujo a menos del 24 en los últimos años, pero todavía se triplica el promedio mundial.

Nelson Castañeda, de ASJ.

“Las cifras han bajado, pero seguimos superando por tres veces el promedio mundial de tasa de homicidios”, expuso el director de Seguridad y Justicia de ASJ.

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Percepción ciudadana

Don Manuel Portillo, un capitalino de 61 años, dijo a Proceso Digital que la percepción de inseguridad ha crecido, es cuestión de pasar por el centro de la capital.

Comentó que actualmente no cuenta con un empleo formal, por lo que desarrolla trabajos de reparación de relojes, labor que le obliga a trasladarse por toda la capital ya que sus servicios son a domicilio y en todo lugar percibe la misma situación de inseguridad.

Los factores son múltiples, a su criterio, pero nada justifica la violencia por dinero, dijo.

“Aquí lo que falta es autoridades, aquí en el centro caminan los carteristas y asaltantes los 365 días del año”, zanjó el capitalino.

De su parte, Sheyla Zapata señaló a Proceso Digital que ella percibe mayor inseguridad en el transporte público donde ha sido asaltada en varias ocasiones.

Recordó que al menos cuatro veces ha sido asaltada, una de ellas mientras estaba embarazada.

Esto es terrible, esto debe mejorar, expresó la capitalina quien pidió a las autoridades actuar sobre este tema.

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Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia.

El miedo crece entre la ciudadanía

La directora del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz, y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, indicó a Proceso Digital, que los estándares internacionales establecen cuando existe una baja en la tasa de homicidios, el miedo crece entre la ciudadanía ya que ellos viven esta realidad en sus lugares.

En ese sentido, dijo que si en los barrios y colonias la violencia persiste, aunque las cifras generales mejoren, la gente se siente insegura.

Entonces las cifras oficiales y la percepción nunca van a la par ya que la gente tiene miedo y corre el riesgo por lo que percibe mucho más violencia que lo que dictan las cifras.

Compartió que actualmente el Observatorio de la Violencia contabiliza 91 femicidios y ocho masacres con 29 víctimas mortales

Seis homicidios diarios se registran en Honduras.

Violencia en cifras

Homicidios Diarios: Se mantienen en promedio seis homicidios diarios.

Violencia contra la Mujer: Alta incidencia con 105 femicidios reportados hasta el 15 de mayo.

Homicidios Múltiples: Se han registrado al menos 10 eventos de homicidios múltiples con 37 víctimas hasta el 15 de mayo

Geografía de la Violencia: Los departamentos con mayor incidencia son Cortés (San Pedro Sula, Choloma) y Francisco Morazán (Distrito Central).

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El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

Reconfiguración

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Seguridad, busca atacar las economías de las estructuras criminales como parte de un plan de seguridad nacional.

Así lo comunicó recientemente el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien acotó que “no solamente se está capturando gente, les estamos quitando su logística, su dinero y sus bienes”.

Lo anterior es parte de una estrategia de seguridad nacional basada en tres pilares: control territorial de zonas de alta incidencia, ataques directos a las economías criminales y fortalecimiento a los procesos de investigación e inteligencia.

El control territorial de zonas de alta incidencia se basará en evidencias y datos concretos, acotó.

Sobre los ataques directos a las economías criminales, explicó que la estrategia consiste en debilitar toda la logística de estos grupos, por lo que se busca el decomiso de sus bienes.

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Una decena de masacres van en lo que va de este año.

Honduras urge “hoja de ruta clara”

De su lado, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de la Dirección de Seguridad y Justicia, presentó un análisis sobre la situación de la seguridad ciudadana en Honduras, revelando que entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2026 se contabilizaron 624 homicidios a nivel nacional, por lo que urgió a las actuales autoridades a brindar una hoja de ruta clara.

Si bien el país arrastra una reducción acumulada del 42.3 % desde 2022, es necesario una hoja de ruta clara, subrayó el informe.

Los datos muestran una fuerte concentración geográfica del delito, en donde apenas 16 municipios reportan la mayor incidencia de violencia. Este hallazgo exige que el Estado abandone las medidas generalizadas y pase a una focalización territorial inteligente para combatir con efectividad los homicidios y la extorsión.

Un punto diferenciador en este reporte es la validación técnica de las cifras. A diferencia de 2025, cuyos datos no contaron con el respaldo del Observatorio de la Violencia de la UNAH, las estadísticas actuales están debidamente validadas, lo que permite un análisis más riguroso y transparente de la criminalidad en el país.

El monitoreo también incluye un apartado sobre las muertes violentas de mujeres. Aunque las cifras reflejan una reducción sostenida del 31.5 % con una estabilización en los últimos dos años, esta mejora estadística no detiene la desprotección. La impunidad histórica mantiene a las mujeres hondureñas vulnerables ante la violencia doméstica y las estructuras criminales. RO