Violencia, pobreza y migración golpean a la familia hondureña, advierten los obispos

Tegucigalpa – La violencia, la pobreza, la migración forzada y la falta de oportunidades laborales continúan golpeando con fuerza a miles de familias hondureñas, y esa es la realidad de la familia hoy, denunció la Conferencia Episcopal de Honduras en un mensaje pastoral dirigido a los fieles y a toda la sociedad.

– Conferencia Episcopal alerta sobre el deterioro social y llama a proteger a la familia como esperanza para Honduras.

– Los obispos exigen acciones ante la violencia que afecta a la población.

En el mensaje hecho público este miércoles, los obispos expresaron su preocupación por la difícil realidad que atraviesan los hogares del país, señalando que muchas familias viven marcadas por el miedo, el duelo y la inseguridad como consecuencia de la criminalidad que afecta a la nación.

“Nos duele especialmente la violencia que continúa golpeando a nuestra patria”, afirmaron los prelados, al tiempo que manifestaron su solidaridad con las familias que han perdido seres queridos a causa de hechos violentos que, en muchos casos, “permanecen impunes”.

En su mensaje los obispos mostraron además una profunda preocupación por las diversas formas de violencia ejercidas contra la mujer, recordando que toda agresión física, psicológica, sexual, económica o moral constituye una grave ofensa a la dignidad humana y una herida para toda la sociedad.

La familia hondureña resiste en medio de la crisis social

La Iglesia también advirtió sobre el impacto de la pobreza, la falta de empleo y la migración forzada, factores que provocan la separación de familias y debilitan el tejido social y comunitario. A ello se suman problemas como las rupturas familiares, el abandono de responsabilidades parentales, las adicciones y la soledad que enfrentan numerosos adultos mayores.

Pese a este panorama, la Conferencia Episcopal destacó el testimonio de miles de familias que continúan siendo ejemplo de amor, sacrificio, solidaridad y fe en medio de las dificultades.

En su mensaje, los líderes de la iglesia católica reafirmaron que la familia sigue siendo “el patrimonio más valioso de Honduras” y el fundamento indispensable para construir una sociedad más justa y solidaria.

Combatir la corrupción y gobernar para proteger a las familias: Llamado a las autoridades

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para impulsar políticas públicas que protejan efectivamente a las familias más vulnerables y combatan con firmeza la violencia, la corrupción y toda forma de injusticia.

A los padres y a los hijos

De igual forma el mensaje también tuvo un llamado directo para los padres de familia y los hijos.

La familia fundada sobre el matrimonio constituye el santuario de la vida, la primera escuela de la fe, la primera comunidad educativa y el fundamento indispensable de la sociedad, resaltó el escrito de la Conferencia Episcopal.

A renglón seguido el mensaje subraya, que es en la familia donde se aprende la dignidad de toda persona humana, el valor de la palabra dada, la solidaridad, el respeto mutuo, la responsabilidad y el servicio.

En ese sentido, el mensaje fue claro “los hijos son un don de Dios y una bendición para los padres. Corresponde a éstos la noble misión de educarlos humana y cristianamente, transmitiéndoles los valores que sostienen la convivencia y la fe”, al tiempo que se invita a los padres a asumir su responsabilidad su misión educativa y acompañar a sus hijos con cercanía, con amor y en ámbito digital.

“Invitamos a los esposos a renovar diariamente su compromiso de amor, fidelidad y entrega mutua”.

En cuanto al mensaje para los jóvenes, se les invitó a descubrir la belleza de la vocación matrimonial y familiar, superando la cultura de lo provisional y del descarte.

Finalmente, a través de su escrito que fue leído públicamente por el portavoz padre Juan Ángel López, la Iglesia renovó su compromiso de acompañar a las familias hondureñas y las invitó a convertirse en protagonistas de la evangelización dentro del marco de la Santa Misión 2026, llevando la esperanza y los valores del Evangelio a los hogares y comunidades del país. LB