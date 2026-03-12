Violencia, migración, analfabetismo e indigencia marcan a millones de niños

Tegucigalpa (Por Ronald Ordóñez) – Más de 15 mil niños en la calle, 1.2 millones fuera de la escuela y un promedio de 30 menores y jóvenes asesinados cada mes, son algunas de las cifras que Honduras resiente y carga como una cruz desde hace décadas con pocos o nulos avances.

– En Honduras 20 de cada 100 personas desplazadas por violencia, son menores de edad, según datos del Conadeh.

– Hablar de fusión o de cierre de instituciones estatales en materia de niñez, es un retroceso y una vulneración a los derechos de los niños, según Wilmer Vásquez.

En materia migratoria Honduras registra desde 2014 hasta el 2026 más de 128 mil niñas y niños menores de 18 años deportados, según las cifras oficiales.

En el presente año suman 344 –al 1 de marzo– los menores deportados, la mayoría desde Estados Unidos.

A esto se suma que poco más de 20 mil niñas quedan embarazadas cada año, muchas de ellas víctimas de violación sexual, de acuerdo a recuentos oficiales.

Con 10 millones de habitantes y el 70 % menores de 30 años, convierte a Honduras en un país joven, pero con una alta deuda con este sector.

Las anteriores son cifras que el país resiente, pero que reflejan una realidad; cada cifra es una historia y no cualquier historia, es el presente y el futuro de Honduras. Las decisiones que se tomen hoy o se dejen de tomar tendrán un impacto en el futuro de la nación.

Wilmer Vásquez, de Coiproden,

“Tarea pendiente”

La situación de la niñez y la adolescencia en el país pareciera que a pesar de los enormes esfuerzos que se hacen en diferentes administraciones de gobierno, sigue siendo una tarea pendiente, una deuda histórica que tiene el Estado con la niñez y la adolescencia hondureña, dijo a Proceso Digital Wilmer Vázquez, director ejecutivo de la red Coiproden, la Coordinadora de Instituciones Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos.

Para nosotros es lamentable, en lo que va de este 2026 hasta el 31 de enero, tenemos un total de 33 adolescentes y jóvenes que han perdido la vida de manera violenta. Hablamos entre los 0 y los 30 años de edad. De estos, 28 eran hombres y cinco eran mujeres, detalló Vásquez.

Cerramos el 2025 con 519 muertes violentas de menores, el 2024 con 619, el 2023 con 713 y el 2022 con 569. Más de dos mil adolescentes y jóvenes perdieron la vida de manera violenta, “esa son cifras que duelen”, dijo el entrevistado.

“Somos un país joven, pero quienes se ven más vulnerados en sus derechos son los adolescentes y jóvenes. Más de un millón veintidós mil niñas y niños en estos últimos años están trabajando. Deberían de estar en la escuela, pero les toca trabajar o migrar”, lamentó.

Hoy somos el país con el mayor número de embarazos en adolescentes en América Latina, en promedio 20 mil anualmente, agregó.

Un promedio mensual de 40 personas, menores de 30 años, pierden la vida de forma violenta en Honduras.

Honduras suscriptor de convenios

Vásquez reflexionó que Honduras es suscriptor, no solo de la Convención de los Derechos de los Niños, sino de otros tratados internacionales, pero no es cumplidor de estos convenios.

Expuso que al ser suscriptor de los convenios internacionales, recibe retroalimentación, es decir, recomendaciones periódicas, pero el país no las cumple.

Consideró que cualquier gobierno que quiera resolver los problemas de la niñez debe empezar por revisar cuáles son las recomendaciones que se les ha emitido, luego analizar y tomar las decisiones correctas a través de un plan estratégico.

“Al hacer este monitoreo de las recomendaciones que se le hacen al Estado de Honduras, es distribuir las responsabilidades a través de las diferentes instituciones que tiene el gobierno para rectorar la políticas migratorias”, expresó.

No obstante, dijo que lo que se requiere de manera urgente es reconocer las políticas de estado en materia de niñez y no creer que estas políticas cada cuatro años se pueden cambiar o flexibilizar a conveniencia del gobierno de turno. “No pueden las políticas de Gobierno imponerse sobre las políticas de Estado que son de estricto cumplimiento por parte de la institucionalidad pública”, acentuó.

Un daño directo para la niñez hondureña es cambiar a las personas que trabajan en las instituciones estatales en materia de niñez cada cuatro años, expuso. “El costo de responder al clientelismo político provoca que se vulneren aún más los derechos de los niños en el país”, zanjó.

Cifras que duelen

De acuerdo a estadísticas brindadas a Proceso Digital por parte del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).



• Un promedio mensual de 40 personas, menores de 30 años, pierden la vida de forma violenta en Honduras.



• Más de 15 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) se encuentran en situación de calle y, alrededor de un millón en situación de trabajo infantil.

• En lo que respecta a la educación, se reportan más de un millón 200 mil NNA fuera del sistema educativo.



• Además, un poco más de 20 mil niñas embarazadas al año y, muchas de ellas, víctimas de violación sexual.



• En crecimiento los NNA víctimas de trata de personas.

Niñez desplazada

Entre el 2019 y el 2024, el Conadeh atendió alrededor de 7 mil 100 quejas relacionadas con el desplazamiento forzado interno que afectó a cerca de 18 mil 100 personas de diferentes sexos y edades.

Se estima que, en Honduras, durante ese periodo de seis años, 20 de cada 100 personas desplazadas por violencia, eran niños, niñas y adolescentes.

El año de mayor riesgo, para este sector de la población, fue el 2023 que afectó a unos mil 243 niñas, niños y adolescentes, es decir, que, durante ese año, una de cada tres personas desplazadas eran menores de 18 años, lo que podría deberse al aumento del control territorial y social ejercido por miembros de estructuras criminales.

Para el Conadeh los niños y las niñas son las principales víctimas del desplazamiento forzado porque el crimen organizado busca reclutarlos muchas veces para realizar actos de extorsión, para la utilización de armas en la comisión de infracciones y para la venta de drogas.

Cinco departamentos del país registran el 84 % de los casos de niñas, niños y adolescentes, en riesgo y víctimas del desplazamiento forzados, Francisco Morazán con el 40 %, seguido por Cortés (28 %) a ellos se suman Choluteca (6 %), Atlántida (6 %) y El Paraíso (4 %).

En Honduras 20 de cada 100 personas desplazadas por violencia, son menores de edad, según datos del Conadeh. Imagen creada con IA.

Menores deportados

Más de 128 mil niños y menores de 18 años hondureños han sido deportados o retornados, en su mayoría de EEUU entre 2014 y 2025, según cifras de Coiproden.

Al 1 de marzo de este 2026 ya suman 344 los menores deportados al país centroamericano.

Aunque se puede percibir como una disminución se trata de 200 familias separadas por las causas de la migración.

En Honduras, persisten una serie de causas que generan la migración de personas, principalmente hacia el Norte de América, como es la inseguridad, la pobreza, el desempleo, corrupción, impunidad, limitación al acceso de los servicios públicos de salud, educación, agua y saneamiento, vivienda y alimentación.

Se suman a esta causa el desplazamiento por cambio climático, un fenómeno que no cuenta con datos oficiales, pero que según los organismos internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados, va a en aumento. RO