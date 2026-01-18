Violencia enluta el país en primeros días del 2026; cinco muertos este sábado

Tegucigalpa – Un hombre que había sido privado de su libertad fue asesinado, supuestamente por sus captores en un hecho que tiene consternados a los pobladores del municipio de Trinidad, en el departamento de Copán, en el Occidente del país.

– Cinco personas perdieron la vida en las últimas horas, cuando apenas transcurren 17 días del año 2026.

El cadáver de la víctima, identificada como Milton Josué Rápalo Reyes, de 30 años, fue localizado junto a su vehículo, un Toyota Corolla color rojo, sin placas, a la orilla de la CA-4, dentro de una propiedad privada.

El cuerpo de Rápalo Reyes presenta heridas de arma de fuego y de arma blanca, de acuerdo a los reportes preliminares.

La violencia que azota el país en las últimas horas también llegó a la Colonia La Esperanza de Jesús, en el municipio de El Progreso, Yoro, donde un hombre identificado como Rigoberto Amaya murió de manera violenta enfrente de una iglesia.

Familiares del malogrado joven llegaron al lugar del hecho e identificaron a su ser querido, mientras que Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico.

En tanto, en Tocoa, Colón, vecinos reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre flotando sobre las aguas del río Tocoa, específicamente en la zona conocida como Las Dos Mangas.

El hombre fue identificado como Joel Murillo.

Más temprano, Proceso Digital registró la muerte violenta de un taxista en un hecho ocurrido en horas de la madrugada de este sábado en una calle solitaria de la ciudad de San Pedro Sula mientras trabajaba como taxista.

La víctima fue identificada como Willian Alexis Martínez Acosta, de 32 años, quien de acuerdo a las versiones preliminares, salió a realizar una carrera poco antes de quitarle la vida.

Asimismo, se registró la muerte violenta de una fémina en el municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque, occidente de Honduras.

(Leer) Muertes de mujeres no cesan, matan a jovencita en Ocotepeque

La joven fue identificada como Ashlin Yamileth Murcia Martínez de 20 años.

Según información preliminar, la joven de aproximadamente 20 años, habría sido asesinada presuntamente por su pareja sentimental, aunque hasta el momento las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del crimen.

El Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) indica que entre el 1 al 14 de enero de 2026, se han registrado 78 homicidios. PD