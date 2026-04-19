Violencia en Honduras no es casual, representa la poca capacidad para frenar este flagelo: Hugo Maldonado

Tegucigalpa – Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), señaló este domingo que la violencia en Honduras no es casual, representa la poca capacidad de una política para frenar este flagelo.

“La violencia, los feminicidios, muerte de menores o de cualquier grupo vulnerable, no es casual, representa la poca capacidad de una política para frenar este flagelo de los gobiernos anteriores, la mala aplicación de la justicia y de un Ministerio público mal dirigido”, señaló el defensor de derechos humanos.

Los homicidios en Honduras se han incrementado este año en un 5 %, según estadísticas de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

Según el organismo de sociedad civil entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2026 se contabilizaron 624 homicidios a nivel nacional.

Ante este escenario, el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional enfatizó que «la ciudadanía no pide milagros, pide resultados».

En ese sentido, la ASJ recomendó urgentemente el diseño de una estrategia de seguridad integral que ataque de raíz la extorsión, los feminicidios y el narcotráfico.

Otros sectores también han pedido al gobierno una hoja de ruta clara en este tema y que deje se seguir haciendo política y comience a trabajar. (RO)