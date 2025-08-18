Violencia en estadios mexicanos enciende las alarmas a falta de 10 meses para el Mundial

Guadalajara (México) – La violencia en el fútbol mexicano ha encendido las alarmas en el país norteamericano, 10 meses antes de que comience la Copa del Mundo de 2026, con los partidos de la selección nacional contra un rival aún por conocerse el 11 en el Estadio Azteca y el 18 en Guadalajara.

Este fin de semana, en la quinta jornada del torneo Apertura local una pelea entre aficionados en el Estadio de Guadalajara, sede mundialista, se salió de control y despertó interrogantes sobre la capacidad de México para garantizar la armonía en los días del Mundial que organiza ese país junto a Estados Unidos y Canadá.

Después de la derrota de las Chivas de Guadalajara, 1-2 ante el Juárez FC, un enfrentamiento dejó heridos, entre ellos el hermano del delantero Ángel Zaldívar, del Juárez, quien salió de la bronca con la nariz rota, según una foto publicada en redes sociales por el jugador.

Un comunicado de las Chivas aseguró que los involucrados en el altercado fueron identificados y detenidos por las autoridades de la policía local; se le ofreció servicio médico a los golpeados y nadie hizo denuncias.

El Estadio de Guadalajara recibirá el 18 de junio a la selección mexicana, que debutará el 11 en el Azteca.

Si bien la Federación Mexicana y la Liga Mx condenaron la violencia, no han podido contenerla. El sábado, en Monterrey, otra sede del Mundial 2026, hubo otra riña después de la victoria del América, 1-3 sobre el Tigres UANL.

Un vídeo circulado en las redes muestra el momento en el que un aficionado de Tigres patea la cabeza a uno de América que estaba derribado en el suelo.

Aunque el estadio que será sede del Mundial en esa ciudad es el de los Rayados de Monterrey, no el de Tigres, hay preguntas por responder acerca de qué harán las autoridades para que el Mundial transcurra en paz en el país.

El pasado viernes el partido Puebla-San Luis comenzó unos minutos tarde por un tiroteo en las afueras del estadio Cuauhtémoc, sede del Puebla, que dejó una mujer muerta y otra herida.

México será sede de 13 partidos en la Copa del Mundo, entre ellos el inaugural en el Estadio Azteca, que será escenario mundialista por tercera vez, tras recibir el Mundial de 1970, ganado por el Brasil de Pelé, y de 1986, en el que se coronó la Argentina de Diego Armando Maradona.

El Azteca recibirá tres partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos; Monterrey, tres de la primera ronda y uno de la fase de los 32 mejores; y Guadalajara, cuatro de la fase de grupos. EFE

(vc)