Violencia e invasiones de tierra deterioran imagen de Honduras y frenan inversiones, advierte Cohep

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, advirtió que la ola de violencia, las masacres y las invasiones de tierra están afectando seriamente la imagen de Honduras ante la comunidad internacional y los inversionistas extranjeros.

– “Si vamos para atrás en seguridad jurídica y ciudadana, no estamos haciendo nada en el tema de la atracción de inversión y no estamos generando empleo”, expresó la empresaria.

Tras lamentar las tragedias de masacres que han enlutado varias familias este jueves, la titular del Cohep señaló que las invasiones de tierras mantienen en alerta a distintos sectores productivos, pese a que muchas propiedades cuentan con documentación legal. “Cualquier grupo de personas llega a invadir”, cuestionó, al tiempo que pidió que se aplique “todo el peso de la ley” contra quienes participan en estas acciones.

Gallardo afirmó que el sector turismo ha sido uno de los más golpeados por la inseguridad, lo que repercute directamente en la generación de empleo y en el crecimiento económico del país.

Asimismo, sostuvo que las recientes masacres registradas en Honduras envían “un mal mensaje ante el mundo entero”, ya que reflejan la falta de seguridad ciudadana y jurídica, situación que genera preocupación en diversos sectores productivos.

Gallardo, advirtió que la criminalidad impacta de forma directa la confianza para atraer nuevas inversiones extranjeras y desarrollar proyectos que impulsen el empleo y mejores condiciones de vida para la población.

Tasa de seguridad

En relación con la Tasa de Seguridad, Gallardo manifestó que es necesario revisar los resultados de ese fondo, al considerar que aparentemente no está dando los frutos esperados en materia de seguridad.

Las declaraciones de la titular de la iniciativa privada surgen tras la ola de hechos violentos registrados en departamentos como Colón y la zona occidental, donde más de 20 personas han muerto en cuestión de pocas horas. LB