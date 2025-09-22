Violencia contra mujeres está llegando a municipios que antes no reportaban violencia

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, alertó hoy que la violencia contra las mujeres está llegando a municipios que antes no reportaban violencia.

En ese orden, ejemplificó que el municipio de Cedros, Francisco Morazán, antes no reportaba violencia y este fin de semana registró dos muertes violentas de mujeres.

Tanto las mujeres como los menores constituyen los grupos más vulnerables en la sociedad hondureña, expresó.

A renglón seguido dijo que lo más lamentable es que no hay una respuesta concreta de parte de las autoridades a esta epidemia de violencia.

De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz, y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), unas 170 mujeres han sido asesinadas en Honduras en el presente año.

Durante el fin de semana se reportó la muerte de cuatro mujeres, dos de ellas en el municipio de Cedros.

El defensor de derechos humanos insistió que la violencia contra las mujeres está llegando a lugares que antes no llegaba. (RO)