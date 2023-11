Violar la ley para imponer la ley no es la ruta, dice diputado Sabas que afirma “no podemos seguir en este desastre”

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas dijo este miércoles que “violar la ley para imponer la ley no es la ruta”, al tiempo que acentuó el país “no puede seguir en desastre”.

El congresista de Choluteca, dijo que el PL puede ser el hilo conductor para solventar la crisis política que enfrenta ese poder del Estado desde que comenzó la actual gestión que encabeza Luis Redondo.

Aseveró que con la crisis legislativa no se debilita a la oposición, quien sufre las consecuencias en la institucionalidad al tener un Congreso Nacional cerrado.

Sabas afirmó que desde el PL se tiene que promover que las cosas se hagan dentro del marco de la ley, apostándole al éxito de este gobierno para que el país también lo tenga. “El fin no justifica los medios, no se puede violar la ley argumentando la defensa de la misma”, dijo.

Asistió que la bancada del PL necesita nuevos aires, pero que eso se debatirá en el momento que corresponde.

“Me resisto a creer que este país sólo tenga dos caminos, o estamos con Libre o con los cachurecos, eso no es cierto, el país tiene otras alternativas y para eso estamos los liberales”, señaló.

Aseguró que esa centenaria institución política promoverá todo tipo de diálogos para volver al orden, pero no pondrán en peligro la democracia de la nación.

Dijo desconocer si existe bono navideño para un grupo de diputados por parte de las autoridades del Poder Legislativo, al tiempo que afirmó el pago de salarios está al día.

“Necesitamos retornar al diálogo, si no podemos hacerlo nosotros llamemos a otros sectores, pero no se puede seguir violando la ley, nueve diputados no pueden ocupar el poder constituido por 128”, concluyó el legislador sureño. JS