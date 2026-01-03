Vinícius se reencuentra con el Bernabéu con la obligación de dar un paso al frente

Madrid – El brasileño Vinícius Junior cerró 2025 con un sabor amargo de boca. Los silbidos que escuchó durante el partido ante el Sevilla, el decimocuarto consecutivo sin marcar para el Real Madrid, crecieron en el momento en el que fue sustituido. Tras un parón para desconectar en navidad, se reencuentra con el Santiago Bernabéu con la obligación de asumir el liderazgo que deja Kylian Mbappé.

«A Vini le veo bien, con alegría, sonriente. A todos nos ha venido bien el parón para resetear y regresar con más energías tras el bloque intenso de diciembre», aseguró Xabi Alonso cuando fue preguntado por el brasileño.

Dejó un mensaje de apoyo a un jugador que necesita en una respuesta en la que terminó englobando a todo el equipo y apuntando a la energía que se debe mostrar en el campo para conectar con la grada.

Su reacción fue distinta el 20 de diciembre, cuando el triunfo sin brillo ante el Sevilla no ocultó el enfado de parte del madridismo con el que era su gran estrella las últimas temporadas. «La afición puede expresar su opinión y se puede mejorar», dijo Xabi tras escuchar los silbidos a su jugador.

En caliente, Vini cambió su foto de perfil en las redes sociales nada más acabar el partido. De la camiseta del Real Madrid pasó a la de la selección brasileña y se marchó de vacaciones. Con más pausa, celebró la llegada del 2026 con un mensaje conciliador: «Que sea un año increíble 2026. ¡Hala Madrid siempre! Os quiero», escribió junto a una imagen de blanco.

Vinícius tendió la mano al madridismo que el 4 de enero, en el primer partido del año, se reencontrará en el duelo liguero ante el Real Betis con el jugador. Las ganas del brasileño de asumir responsabilidad ante la ausencia por lesión de Mbappé y fulminar una racha negativa que afecta a la irregularidad del Real Madrid de Xabi Alonso.

No marca desde el 4 de octubre, cuando le hizo un doblete al Villarreal. En aquel momento de la temporada había logrado cinco goles en diez encuentros. Anclado en la misma cifra en 24 partidos en los que ha participado (1.115 minutos), de nuevo indiscutible desde el ‘incendio’ del clásico cuando desafió con aspavientos la decisión de sustituirle de Xabi. Once partidos desde ese momento, diez de titular y descanso en Talavera en Copa del Rey.

El duelo ante el Betis es el punto de partida de un año importante para Vinícius. La obligación de volver a ganar títulos con el Real Madrid tras un 2025 en blanco y el Mundial con Brasil, todo con una renovación paralizada por la distancia entre las pretensiones económicas del jugador y la propuesta de la directiva, que no tiene intención de retomar hasta que se cierre el curso. Al futbolista que acarició el Balón de Oro de hace dos ediciones, le toca volver a demostrar en el campo. No es la primera vez que lucha contra todo para acabar triunfando. EFE

