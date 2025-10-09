Vinícius-Rodrygo vuelven para primer test pre-Mundial, Corea se agarra al momento de Son

Redacción Deportes – Brasil se enfrentará este viernes a Corea del Sur, liderada por Son, en Seúl, en el primer amistoso preparatorio con miras al Mundial de 2026, en el que se espera que el técnico Carlo Ancelotti desentierre el binomio Vinícius-Rodrygo.

Los dos delanteros del Real Madrid están de vuelta en la Canarinha, que en este periodo de selecciones primero se enfrentará a Corea y, cuatro días después, a Japón, en Tokio.

Vini se perdió la última convocatoria por sanción y Rodrygo llevaba sin ir desde marzo. Más de seis meses sin vestir la camiseta de la pentacampeona del mundo. «Una eternidad», afirmó el exjugador del Santos en rueda de prensa.

El ‘Rayo’ admitió que ha pasado por un momento difícil, tanto mental como físico, pero cree que ahora está preparado para mostrar «su mejor versión».

Sin embargo, en el Real Madrid de Xabi Alonso ha perdido la vitola de titular en favor del argentino Franco Mastantuono. Ahora, Rodrygo está entrando en las rotaciones con Vini por el flanco izquierdo, su posición natural.

Con todo, a tenor de los últimos entrenamientos en tierras coreanas, ‘Carletto’ parece que volverá a juntar a la dupla en un once titular.

Les podrían acompañar en ataque Matheus Cunha, del Manchester United, y el joven Estêvão, artífice de la última victoria de su Chelsea contra el Liverpool (2-1) en la Liga inglesa.

Con Raphinha de baja por lesión y Neymar en su particular viacrucis en la enfermería del Santos, la posición de enganche la ocupará previsiblemente Lucas Paquetá (West Ham), con Casemiro, fijo para Ancelotti, como ancla del equipo.

Más allá de qué piezas formarán el puzle, el exentrenador del Real Madrid tiene claro qué quiere de sus pupilos en la serie de amistosos que disputarán hasta la cita de Canadá, Estados Unidos y México: actitud y fluidez en el ataque.

«La parte más importante no es la estrategia, es la actitud de los jugadores en el campo. Para preparar eso no se necesita mucho tiempo», dijo el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

Ancelotti también subrayó que «es necesario jugar un buen fútbol», algo no logra mostrar la Canarinha desde hace demasiado tiempo.

Son, cerca de hacer historia

Para Corea del Sur será el test más difícil del año. El último enfrentamiento entre ambas selecciones es de amargo recuerdo para los asiáticos.

Fue en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Brasil barrió 4-1 a Corea, en una de las últimas grandes actuaciones que se le recuerda a la ‘Verdeamarela’.

En esa derrota estaba Son Heung-min, líder indiscutible del equipo y quien posiblemente repita en el once del viernes.

El delantero de 33 años vive un momento dulce. Puso fin en agosto pasado a su larga etapa en el Tottenham inglés para fichar por Los Ángeles FC, de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde se ha adaptado rápidamente.

Además, abrió la lata en los dos últimos amistosos contra Estados Unidos, en el que se impusieron por 0-2, y México (2-2).

Con esos dos goles, lleva ya 53 con la absoluta, muy cerca del máximo artillero histórico de su país, el exdelantero Bum-kun Cha.

Después de Brasil, Corea del Sur se enfrentará en este periodo a otra selección suramericana: Paraguay, que viene de firmar unas sorprendentes eliminatorias para el Mundial de 2026.

– Alineaciones probables:

.Brasil: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Lucas Paquetá; Estêvão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior y Rodrygo.

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

.Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Lee Myung-jae, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Tae-seok, Kim Moon-hwan; Hwang In-beom, Castrop, Lee Kang-in; Son Heung-min y Hwang Hee-chan.

Seleccionador: Hong Myung-bo.

Estadio: World Cup Stadium, en Seúl.

Hora: 20.00 hora local (11.00 GMT). EFE

