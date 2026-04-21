Vinicius: pitos, gol y gesto de perdón en el Bernabéu

Madrid – Vinícius Júnior, delantero internacional brasileño del Real Madrid, sintió los pitos de la afición en las primeras acciones del partido contra el Alavés en el reencuentro con el Bernabéu tras la eliminación en la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich; marcó un buen gol en el minuto 50 y pidió perdón a la afición nada más anotarlo, sin celebración.

Iniciado el segundo tiempo, insistente durante toda la primera parte, el atacante controló el balón, lo condujo y conectó un golazo con la derecha desde más de 20 metros, lejos del alcance de la estirada de Antonio Sivera para sentenciar el encuentro con el 2-0. Ni lo festejó. Sólo se paró, alzó los brazos, solicitó las disculpas de su hinchada y recibió las felicitaciones de sus compañeros, individualmente, uno por uno. Nada efusivo.

El decimoctavo gol en 48 partidos de esta temporada del delantero brasileño, el duodécimo en este curso LaLiga, para sentenciar el triunfo y para insistir en la única competición que admite alguna posibilidad, muy remota, de ganar un título en esta campaña, a la espera de acontecimientos este miércoles del Barcelona con el Celta en el Camp Nou.

El inicio del partido descargó algunos pitos de la afición sobre Vinícius, que asumió el partido con personalidad, lo intentó una y otra vez desde el perfil izquierdo del ataque del conjunto blanco, dispuso de alguna ocasión ante Antonio Sivera, entre silbidos, no generalizados, pero sí perceptibles. La eliminación contra el Bayern Múnich, de fondo.

Aún más en el caso de Eduardo Camavinga. El enfado de la afición se amplificó de la grada al terreno de juego cuando el centrocampista francés, señalado el pasado miércoles en el Allianz Arena de Múnich por su expulsión cuando la eliminatoria estaba igualada en el tramo final del encuentro de vuelta, entró al campo en el minuto 65 en sustitución de Aurelian Tchouameni. En su camino al banquillo se fue aplaudido. Nada que ver con Camavinga, reprobado.

Hubo más pitos, ya al equipo en general, porque concedió unas cuantas ocasiones al Alavés en los instantes finales, relajado por el segundo gol, demasiado quizá tal y como se ha desarrollado todo en este ejercicio. Aún más cuando el conjunto vitoriano anotó el 2-1, por medio de Toni Martínez. Era el minuto 92, a dos solo del final.

Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, fuera de la Liga de Campeones en los cuartos de final contra el Bayern, al Real Madrid le quedan seis partidos, 18 puntos en juego, en LaLiga EA Sports para presionar al Barcelona, seis puntos por encima ahora, a falta del duelo que lo enfrentará este miércoles por la noche con el Celta en el Camp Nou.

En su recorrido hasta el final, figura el ‘Clásico’ en el campo azulgrana. Antes, visitará al Betis y al Espanyol (son tres partidos consecutivos fuera del Bernabéu incluido el choque con el Barcelona). Después, recibirá al Oviedo, se desplazará al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para jugar contra el Sevilla y volverá a su estadio para cerrar la Liga con el Athletic. JS