Villeda reitera que Libre está tratando de romper el orden constitucional y quedarse en el poder

Tegucigalpa – El diputado liberal Mauricio Villeda alertó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) está haciendo todo lo posible para quedarse en el poder mediante el rompimiento del orden constitucional.

“Libre está haciendo todo lo posible para quedarse en el poder un par de años más, está tratando de romper el orden constitucional y están sembrando en el caos”, dijo el congresista.

Mencionó casos como la aprobación del decreto 58-2025 que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) hacer un nuevo recuento de las 19 mil actas pese a que hay una declaratoria oficial en la que Libre quedó en tercer lugar.

Añadió que en este caso el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, cometió una ilegalidad al aprobarlo sin el quorum necesario e hizo que la mandataria Xiomara Castro cayera en la trampa.

Villeda recordó que varios países y organizaciones de la comunidad internacional han reconocido a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.

Advirtió que se quiere llevar a los hondureños a vivir una situación de anarquía. AG