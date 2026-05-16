Villanueva asegura continúa la infiltración criminal en la Policía y cuestiona destino de L. 1 mil millones en gestión de Sánchez

Tegucigalpa – La exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, lanzó fuertes cuestionamientos sobre la estructura y funcionamiento de la Policía Nacional, al asegurar que persisten redes vinculadas al crimen organizado dentro de la institución, lo que limita la efectividad de las políticas de seguridad en el país.

– Arremetió por enésima vez contra la gestión de Gustavo Sánchez y se cuestionó: ¿dónde están las inversiones de más de mil millones de lempiras?

– La trata de personas involucra a políticos, criminalidad organizada y un grupo de personas poderosas en Honduras, aseveró la exviceministra de Seguridad.

– Hay muchos más carteles como el Cartel del Diablo que operan en Honduras y la Policía lo sabe, reveló Villanueva.

Aseveró que “de eso no nos hemos librado” de las bandas que operan a lo interno de la Policía Nacional. Pidió llevar a cabo una depuración, pero de verdad y no solamente en declaraciones públicas.

Durante una entrevista con Proceso Digital, Villanueva advirtió que el principal problema de la seguridad en Honduras no radica únicamente en la criminalidad externa, sino en la infiltración interna de estructuras ilícitas dentro de los cuerpos policiales.

“El señor ministro actual –Gerzon Velásquez– tiene que tener claro que debe hacer una auditoría forense y decir dónde están las inversiones de más de 1 mil millones de lempiras”, confió en la entrevista con PD.

La funcionaria señaló que existen sectores dentro de la Policía que continúan operando con prácticas irregulares, incluyendo la manipulación de información delictiva, lo que impide tener datos reales sobre la incidencia criminal. En ese sentido, denunció que algunas denuncias no estarían siendo registradas para evitar el aumento de estadísticas delictivas.

La exministra Villanueva.

Villanueva también cuestionó decisiones dentro de la Secretaría de Seguridad, particularmente en torno a la conducción institucional y el rol de las actuales autoridades. A su criterio, hay inconsistencias entre el discurso oficial de reducción de violencia y la percepción ciudadana de inseguridad.

Asimismo, enfatizó que el combate al crimen organizado requiere una depuración profunda de la Policía Nacional, señalando que no todos los agentes están involucrados, pero sí existe un núcleo que debe ser investigado y sancionado.

En sus declaraciones, la exfuncionaria reiteró que ha presentado pruebas ante el Ministerio Público sobre las irregularidades denunciadas, subrayando que sus señalamientos no son infundados, sino respaldados por evidencia.

Otro de los puntos abordados fue la situación en el sistema penitenciario, donde aseguró que existen fallas estructurales que han permitido la operación de redes criminales desde los centros penales, incluyendo hechos como el uso de túneles y la salida de reclusos para cometer delitos.

Sobre la matanza de privadas de libertas en la cárcel de mujeres en Támara, insistió que existe responsabilidad de elementos policiales y altos cargos, sin embargo no se ha llegado hasta el fondo de esta masacre que cobró la vida de 46 mujeres en junio de 2023.

Villanueva también dejó entrever tensiones dentro del aparato de seguridad, al señalar que algunas de sus funciones fueron limitadas, lo que redujo su capacidad de acción en áreas clave como el manejo de datos y la formulación de estrategias.

Mientras, sobre el asesinato del ambientalista Juan López, señaló que en un mes se tuvo la investigación sobre ese crimen, pero se preguntó: “¿quién paró las capturas, lo hizo el fiscal o fue el gobierno?”.

Puntualizó que el 90 % de la seguridad ciudadana está en el control del sistema penitenciario de Honduras.

La exfuncionaria insistió en que Honduras aún está a tiempo de corregir el rumbo en materia de seguridad, pero advirtió que esto solo será posible si se toman decisiones firmes orientadas a la transparencia, la depuración institucional y el fortalecimiento de la justicia. JS