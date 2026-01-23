spot_img
Vigilias cívicas también abogan por reformas electorales profundas

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía anunció que este viernes se realizará nuevamente una vigilia cívica “Honduras Unida” y que la actividad se mantendrá todos los primeros viernes de cada mes, a partir del mes de febrero.

Este viernes, así como el próximo, la jornada se realizará a partir de las 6:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche.

Las vigilias cívicas comenzaron desde el proceso electoral interno, a fin de pedir por la protección de la democracia hondureña y manifestar su apoyo a las consejeras electorales Ana Paola Hall y Cossette López.

(Leer) Consejeras López y Hall se unen a vigilia cívica por la democracia y la institucionalidad del CNE

Mejía indicó, a través de una invitación que realizó mediante su cuenta en la red social X, que a las exigencias que tiene el grupo integrado por sociedad civil se suma las reformas electorales profundas.

(Leer) Sociedad civil realiza vigilia cívica exigiendo respeto a los partidos minoritarios

Otras de las banderas del grupo es el respeto a la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), la alternabilidad en el ejercicio del poder y la unidad y la paz del pueblo hondureño. VC

