Vigilias cívicas también abogan por reformas electorales profundas

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía anunció que este viernes se realizará nuevamente una vigilia cívica “Honduras Unida” y que la actividad se mantendrá todos los primeros viernes de cada mes, a partir del mes de febrero.

Este viernes, así como el próximo, la jornada se realizará a partir de las 6:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche.

Las vigilias cívicas comenzaron desde el proceso electoral interno, a fin de pedir por la protección de la democracia hondureña y manifestar su apoyo a las consejeras electorales Ana Paola Hall y Cossette López.

Hoy !! Este viernes y el próximo. Desde febrero, solo los primeros viernes. Siempre para proteger nuestra Democracia. Exigimos Reformas Electorales profundas. ⁦@HoyMismoTSI⁩ @hch ⁦@UEenHonduras⁩ ⁦@USAmbHonduras⁩ pic.twitter.com/LJDQ0RFYRy — Luz Ernestina Mejia (@1LuzErnestina1) January 23, 2026

Mejía indicó, a través de una invitación que realizó mediante su cuenta en la red social X, que a las exigencias que tiene el grupo integrado por sociedad civil se suma las reformas electorales profundas.

Otras de las banderas del grupo es el respeto a la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), la alternabilidad en el ejercicio del poder y la unidad y la paz del pueblo hondureño. VC