Vietnam multará hasta con 1.900 dólares la difusión de información falsa en redes sociales

Bangkok – Vietnam empezará a sancionar a quienes difundan información falsa en redes sociales con multas de hasta 1.900 dólares a partir de este miércoles, cuando entrará en vigor un decreto del Gobierno comunista, con el que varias ONG acusan a las autoridades de perseguir a la disidencia.

La medida, explican medios gubernamentales, contempla multas de entre 20 y 30 millones de dong (entrs 770 y 1.150 dólares estadounidenses) por la difusión de contenido fabricado, tergiversado o difamatorio «que perjudique la reputación de organismos, organizaciones o individuos».

En este sentido, el Estado exigirá estos pagos a quienes promuevan en redes sociales la prostitución o trata de personas, publiquen materiales obscenos o difundan «contenidos que atenten contra las tradiciones nacionales», sin precisar cuáles, señala el portal gubernamental Vietnam Plus.

El decreto también castigará a las personas que -en plataformas como Facebook o X- compartan imágenes explícitas de violencia, como asesinatos o «escenas perturbadoras», y a quienes distribuyan obras sin autorización de sus titulares de derechos, incluidos trabajos periodísticos.

Sobre la prensa, la normativa estipula la misma sanción para los medios de comunicación «que no notifiquen a las autoridades al crear cuentas en redes sociales, páginas web, canales o grupos en plataformas nacionales o extranjeras».

Vietnam Plus también explica que las sanciones más duras, de hasta 50 millones de dong (unos 1.900 dólares), se aplicará a «quienes difundan contenidos que distorsionen la historia, nieguen los logros revolucionarios, atenten contra la unidad nacional, ofendan religiones o inciten a la discriminación racial o de género».

A finales de diciembre de 2024, Vietnam puso en marcha una regulación que exige a los usuarios de redes sociales verificar su identidad para poder hacer cualquier publicación en estas plataformas.

Vietnam es uno de los países más represores del mundo con la libertad de prensa y de expresión y desde hace años castiga con prisión a blogueros y disidentes por difundir críticas, consideradas por las autoridades como un delito de propaganda contra el Estado.

Reporteros Sin Fronteras coloca a Vietnam en el puesto 174 entre 180 países en su Índice de Libertad de Prensa, mientras que al menos 160 activistas están encarcelados en Vietnam de manera arbitraria, según Human Rights Watch. EFE