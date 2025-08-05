Vientos huracanados dejan sin techo varias viviendas en Orica, FM

Tegucigalpa– Una fuerte lluvia con vientos huracanados registrada en las últimas horas dejaron daños en viviendas en Orica, Francisco Morazán.

Las viviendas perdieron sus techos producto del fuerte viento que azotó la zona conocida como Matapalos.

Una de las personas afectadas es don Alfredo Banegas quien dijo que la lluvia se presentó con fuertes vientos que se llevaron los techos de las casas, y otros daños como caída de árboles.

Señaló que la mayoría de esas viviendas de la zona se vieron perjudicadas parcial o directamente.

A las autoridades municipales les pedimos apoyo para poder techar las viviendas lo más pronto posible.

En la zona no se presentaron personas heridas, los daños son materiales.

El ingreso de una vaguada en superficie deja lluvias, actividad eléctrica y fuertes vientos en gran parte del territorio nacional. IR