Vientos del norte continúan generando lluvias y temperaturas frescas en gran parte del país

Tegucigalpa- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que este jueves continúa la influencia de vientos frescos provenientes del norte y noreste sobre el territorio nacional, los cuales seguirán produciendo lluvias, lloviznas y chubascos de débiles a moderados en la mayor parte del país.

Según el pronóstico, las precipitaciones serán de mayor intensidad y podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas aisladas en las regiones norte, noroccidente, sur y en algunos sectores del centro del país.

En cuanto a las temperaturas, Cenaos detalla que para este día se esperan las siguientes condiciones:

Zona norte: máxima de 28 °C y mínima de 22 °C

Zona central: máxima de 28 °C y mínima de 20 °C

Zona sur: máxima de 34 °C y mínima de 24 °C

Tegucigalpa: máxima de 27 °C y mínima de 18 °C

Zona insular: máxima de 29 °C y mínima de 26 °C

Zona oriental: máxima de 30 °C y mínima de 22 °C

Occidente: máxima de 28 °C y mínima de 16 °C

El informe agrega que la fase lunar actual es de luna nueva, mientras que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura.

Finalmente, Cenaos indicó que el amanecer se registró a las 5:41 a.m., mientras que la puesta del sol será a las 5:24 p.m.

Las autoridades de Copeco reiteran las recomendaciones a la población tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones, y mantenerse informada a través de los canales oficiales.LB