Vientos del noreste provocarán lluvias dispersas en gran parte del país este día

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que para este día las condiciones del tiempo estarán marcadas por el ingreso de humedad desde el mar Caribe, transportada por vientos del noreste y este, lo que generará lluvias y chubascos débiles a moderados en varias regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el pronosticador Will Ochoa, las precipitaciones se presentarán de forma dispersa, con mayor incidencia en los sectores del norte, oriente y centro del país.

Mientras tanto, en horas de la tarde, la brisa proveniente del océano Pacífico provocará lluvias débiles y aisladas en el sur y suroccidente.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, manteniéndose dentro de parámetros normales.

Copeco también detalló que el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente. Asimismo, el sol salió a las 5:46 de la mañana y se espera que se oculte a las 6:01 de la tarde.

Respecto a las temperaturas, se prevén máximas de hasta 37 grados Celsius en departamentos como Valle y Choluteca, mientras que las zonas más frescas serán Intibucá, con una mínima de 12 grados, y El Paraíso, con temperaturas que descenderán hasta los 16 grados.

Se destacan variaciones entre regiones cálidas del sur y zonas frescas del occidente.

A continuación, el detalle por departamentos

Lempira: máxima 27°C / mínima 18°C

Ocotepeque: máxima 27°C / mínima 17°C

Olancho: máxima 29°C / mínima 20°C

Santa Bárbara: máxima 29°C / mínima 21°C

Valle: máxima 37°C / mínima 24°C

Yoro: máxima 26°C / mínima 18°C

El Paraíso: máxima 27°C / mínima 16°C

Francisco Morazán: máxima 27°C / mínima 17°C

Gracias a Dios: máxima 29°C / mínima 23°C

Intibucá: máxima 21°C / mínima 12°C

Islas de la Bahía: máxima 28°C / mínima 23°C

La Paz: máxima 28°C / mínima 19°C

Atlántida: máxima 27°C / mínima 21°C

Choluteca: máxima 37°C / mínima 25°C

Colón: máxima 27°C / mínima 22°C

Comayagua: máxima 28°C / mínima 20°C

Copán: máxima 26°C / mínima 18°C

Cortés: máxima 28°C / mínima 21°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas propensas a lluvias.LB