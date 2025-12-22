Vientos del noreste provocarán lluvias débiles en varias regiones del país

Tegucigalpa– La influencia de vientos frescos del noreste continuará afectando las condiciones del tiempo en el territorio nacional, transportando humedad desde el mar Caribe y favoreciendo la formación de nubosidad en gran parte del país, informó el pronóstico meteorológico.

De acuerdo con el reporte, se esperan precipitaciones débiles y dispersas en las regiones del noroccidente, norte y nororiente, así como en sectores montañosos de la región central. En el resto del país prevalecerán condiciones secas, con cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará de 1 a 3 pies. La fase lunar actual es luna nueva.

El sol saldrá a las 5:05 de la mañana y se ocultará a las 5:23 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Lempira: máxima 26 °C, mínima 16 °C

Ocotepeque: máxima 26 °C, mínima 16 °C

Olancho: máxima 30 °C, mínima 18 °C

Santa Bárbara: máxima 30 °C, mínima 18 °C

Valle: máxima 36 °C, mínima 22 °C

Yoro: máxima 26 °C, mínima 18 °C

El Paraíso: máxima 26 °C, mínima 17 °C

Francisco Morazán: máxima 26 °C, mínima 16 °C

Gracias a Dios: máxima 28 °C, mínima 26 °C

Intibucá: máxima 20 °C, mínima 12 °C

Islas de la Bahía: máxima 28 °C, mínima 24 °C

La Paz: máxima 26 °C, mínima 19 °C

Atlántida: máxima 28 °C, mínima 22 °C

Choluteca: máxima 36 °C, mínima 22 °C

Colón: máxima 28 °C, mínima 22 °C

Comayagua: máxima 27 °C, mínima 18 °C

Copán: máxima 26 °C, mínima 18 °C

Cortés: máxima 28 °C, mínima 22 °C

Las autoridades recomiendan a la población mantener precauciones, especialmente en zonas montañosas y costeras, ante la presencia de lluvias ligeras y cambios en las condiciones del viento.LB