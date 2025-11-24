Vientos del este y noreste dejarán lluvias débiles en varias zonas del país

Tegucigalpa – El desplazamiento de vientos desde el este y noreste transportará humedad desde el mar Caribe y generará lluvias y lloviznas débiles durante horas de la tarde de este lunes, informó el meteorólogo de CENAOS-COPECO, Jorge Castellanos.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se concentrarán principalmente en los departamentos del norte, oriente y centro del país, con mayores acumulados en sectores montañosos.

Mientras tanto, las regiones del suroccidente, sur y suroriente continuarán con condiciones predominantemente secas.

Además, se prevé cielo nublado al amanecer, asociado al ingreso de humedad.

Condiciones marítimas en el Litoral Caribe: oleaje entre 1 y 3 pies y en el Golfo de Fonseca: oleaje entre 2 y 3 pies

Datos astronómicos, la fase lunar: Luna nueva y la salida del sol: 6:13 a.m., mientras la puesta del sol: 5:53 p.m.

Temperaturas por departamento

Lempira: 29°C / 16°C

Ocotepeque: 29°C / 16°C

Olancho: 30°C / 18°C

Santa Bárbara: 31°C / 18°C

Valle: 36°C / 24°C

Yoro: 29°C / 18°C

El Paraíso: 28°C / 18°C

Francisco Morazán: 27°C / 16°C

Gracias a Dios: 30°C / 26°C

Intibucá: 23°C / 12°C

Islas de la Bahía: 28°C / 26°C

La Paz: 30°C / 18°C

Atlántida: 30°C / 24°C

Choluteca: 36°C / 24°C

Colón: 30°C / 24°C

Comayagua: 30°C / 18°C

Copán: 28°C / 19°C

Cortés: 30°C / 18°C

CENAOS reiteró el llamado a la población a mantenerse informada ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo. LB