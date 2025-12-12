Vientos del este y noreste dejarán lluvias débiles en el norte y oriente del país

Tegucigalpa– El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismológicos (CENAOS) de COPECO informó que el flujo de viento del este y noreste continuará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio hondureño, provocando precipitaciones débiles y dispersas sobre las regiones norte y oriente, así como lluvias débiles aisladas en el centro y occidente.

En el resto del país predominarán condiciones secas.

Víctor Ortega, pronosticador de CENAOS, detalló que la fase lunar de cuarto menguante influirá en el comportamiento del oleaje, el cual se mantendrá entre 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Asimismo, se reportaron los horarios del astro rey para este día:

Salida del sol: 6:04 a.m.

Puesta del sol: 5:22 p.m.

Temperaturas por regiones

Sur: máxima 36°C / mínima 26°C

Zona central: máxima 28°C / mínima 21°C

Norte: máxima 29°C / mínima 22°C

Tegucigalpa Francisco Morazán: máxima 26°C / mínima 19°C

Región insular: máxima 30°C / mínima 25°C

Oriente: máxima 30°C / mínima 21°C

Occidente: máxima 29°C / mínima 15°C

Las autoridades piden a la población mantenerse informada sobre las condiciones del tiempo, especialmente en zonas donde se registrarán lluvias intermitentes.LB