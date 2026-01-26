Vientos del este mantendrán condiciones secas por la mañana y lluvias débiles por la tarde

Tegucigalpa- Los vientos del este continuarán influyendo en las condiciones climáticas del país, generando un ambiente generalmente seco durante las primeras horas del día.

No obstante, en el transcurso de la tarde, los vientos del noreste favorecerán el incremento de la nubosidad y la presencia de precipitaciones débiles en la región norte, sectores del noroccidente, así como en zonas del centro y oriente de Honduras.

De acuerdo con el pronóstico, estas lluvias serán de baja intensidad, pero podrían presentarse de manera dispersa, principalmente en horas vespertinas y nocturnas.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, lo que representa un comportamiento relativamente estable para la navegación.

La fase lunar actual es cuarto creciente, mientras que la salida del sol está prevista para las 6:17 de la mañana y la puesta para las 5:47 de la tarde.

Respecto a las temperaturas, se esperan los siguientes valores máximos y mínimos por región:

Francisco Morazán (Tegucigalpa): máxima de 28 °C y mínima de 16 °C.

Zona insular: máxima de 28 °C y mínima de 26 °C.

Zona sur: máxima de 37 °C y mínima de 24 °C.

Zona central: máxima de 28 °C y mínima de 19 °C.

Zona norte: máxima de 30 °C y mínima de 22 °C.

Zona oriental: máxima de 30 °C y mínima de 20 °C.

Zona occidental: máxima de 28 °C y mínima de 12 °C.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en las regiones donde se esperan lluvias.LB