Vientos del Caribe generarán lluvias débiles y chubascos aislados en gran parte del país

Tegucigalpa- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que, los vientos provenientes del mar Caribe estarán provocando precipitaciones débiles, dispersas y chubascos aislados en la mayor parte del territorio nacional, con mayores acumulados en las regiones norte y oriente de Honduras.

El meteorólogo de Cenaos, Jeffrey Flores, detalló que las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la humedad proveniente del Caribe, lo que mantendrá un ambiente ligeramente inestable en varias zonas del país.

Asimismo, indicó que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 2 y 4 pies de altura, condiciones normales para la navegación.

Flores agregó que actualmente nos encontramos bajo la fase de luna llena, lo cual también puede influir levemente en el comportamiento de las mareas.

Temperaturas por regiones

Zona oriental: máxima de 30°C y mínima de 22°C

Zona occidental: máxima de 31°C y mínima de 14°C

Zona insular: máxima de 28°C y mínima de 26°C

Tegucigalpa: máxima de 26°C y mínima de 18°C

Zona norte: máxima de 30°C y mínima de 21°C

Zona sur: máxima de 34°C y mínima de 24°C

Zona central: máxima de 30°C y mínima de 19°C

Por otra parte, el especialista informó que el sol salió a las 5:45 de la mañana y se ocultará a las 6:20 de la tarde, marcando una jornada de cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio.LB