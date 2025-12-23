Viento del noreste provocará lluvias intermitentes y temperaturas frescas en varias regiones del país

Tegucigalpa- El viento del noreste continuará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, generando condiciones inestables en gran parte del país, informó el pronóstico meteorológico de Cenaos Copeco.

De acuerdo con el reporte, en la región norte se esperan precipitaciones intermitentes de débiles a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas aisladas. Mientras tanto, en el occidente, centro y oriente del país se prevén lluvias y lloviznas débiles y aisladas, con un ambiente fresco durante las primeras horas de la mañana.

En cuanto a las condiciones marítimas, se registra fase de luna nueva. En el litoral Caribe el oleaje oscilará entre 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca se esperan alturas de 1 a 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación.

El informe detalla que la salida del sol fue a las 6:09 de la mañana y la puesta a las 5:27 de la tarde.

Respecto a las temperaturas, en la zona sur se pronostica una máxima de 36 grados centígrados y una mínima de 25. En la región central, las temperaturas alcanzarán los 29 grados como máxima y 17 como mínima. Para la zona norte se espera una máxima de 29 y una mínima de 22 grados.

En el departamento de Francisco Morazán, específicamente en Tegucigalpa, la temperatura máxima será de 25 grados y la mínima de 16. En la zona insular se registrarán temperaturas máximas de 28 y mínimas de 24 grados.

Finalmente, en la región occidental se prevé una máxima de 29 grados y una mínima de 12, mientras que en la zona oriental las temperaturas oscilarán entre los 29 grados de máxima y 19 de mínima.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las lluvias y los cambios de temperatura, especialmente durante las primeras horas del día.LB