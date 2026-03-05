Viento del este con ambiente seco por la mañana y lluvias débiles por la tarde en varias regiones del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este día predominará el viento del este, generando condiciones mayormente secas durante las horas de la mañana en gran parte del territorio nacional.

El pronosticador de turno, Jorge Castellanos, detalló en el informe que, para la tarde, el transporte de humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, sumado a la brisa proveniente del océano Pacífico, producirá lluvias y chubascos débiles y aislados en las regiones occidental, norte y oriental.

Asimismo, se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas cálidas en la mayor parte del país.

COPECO indicó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Además, se registra la fase de luna llena.

La salida del sol fue a las 6:03 de la mañana y la puesta será a las 5:58 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Lempira: máxima 29°C, mínima 18°C

Ocotepeque: máxima 31°C, mínima 21°C

Olancho: máxima 29°C, mínima 16°C

Santa Bárbara: máxima 31°C, mínima 18°C

Valle: máxima 38°C, mínima 27°C

Yoro: máxima 28°C, mínima 17°C

El Paraíso: máxima 26°C, mínima 18°C

Francisco Morazán: máxima 26°C, mínima 18°C

Gracias a Dios: máxima 30°C, mínima 22°C

Intibucá: máxima 23°C, mínima 14°C

Islas de la Bahía: máxima 29°C, mínima 24°C

La Paz: máxima 30°C, mínima 20°C

Atlántida: máxima 28°C, mínima 20°C

Choluteca: máxima 37°C, mínima 25°C

Colón: máxima 27°C, mínima 23°C

Comayagua: máxima 30°C, mínima 19°C

Copán: máxima 29°C, mínima 18°C

Cortés: máxima 31°C, mínima 21°C

Las autoridades recomiendan a la población tomar las medidas de precaución necesarias ante las altas temperaturas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.LB