(Video):“Usted es la más odiada” le dice militante de Libre a diputada Scherly Arriaga durante asamblea en SPS

San Pedro Sula- Un momento de tensión se registró durante la primera asamblea municipal del Partido Libertad y Refundación (Libre), en San Pedro Sula, cuando una militante confrontó públicamente a la diputada Scherly Arriaga con fuertes señalamientos sobre su gestión y relación con las bases del instituto político.

Frente a los asistentes, la simpatizante expresó que la congresista es «la más odiada entre nosotros» y la acusó de no respaldar a la militancia pese a ocupar un cargo con capacidad de gestión dentro del partido y del gobierno.

La militante aseguró que Arriaga «nunca ayudó a la base del partido», reprochándole que no brindó apoyo a quienes respaldaron a Libre desde sus inicios, lo que generó reacciones entre los presentes durante el desarrollo de la actividad política.

“Yo no había sido invitada a esta asamblea, me di cuenta de que se realizaría y decidí venir, porque si no arreglamos esto entre nosotros, vamos a volver a comer mierda”, dijo a los presentes.

El intercambio ocurrió en el marco de la asamblea municipal de LIBRE en la capital industrial del país, donde participaron dirigentes y simpatizantes de la organización para abordar temas internos y de organización partidaria.

Hasta el momento, la diputada Scherly Arriaga no ha emitido una reacción pública sobre los señalamientos realizados durante la asamblea, mientras el incidente ha comenzado a circular en redes sociales y ha generado comentarios entre militantes y usuarios. IR