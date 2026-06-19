(VIDEO) UNITEC representa a Honduras por segundo año consecutivo en el QS World University Rankings 2027

Tegucigalpa – La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), volvió a posicionar a Honduras en el escenario académico internacional al figurar, por segundo año consecutivo, en el QS World University Rankings 2027, una de las evaluaciones universitarias más prestigiosas a nivel global, elaborada por la firma británica Quacquarelli Symonds.

Con este reconocimiento, UNITEC se consolida como la única institución hondureña presente en el listado y una de las siete universidades de Centroamérica que lograron ingresar al ranking. Además, destaca como una de las dos únicas universidades privadas de la región incluidas en esta clasificación, junto a la Universidad del Valle de Guatemala.

El ranking ubica a UNITEC dentro del 20 % de instituciones con mayor reputación académica a nivel mundial, reflejando su crecimiento sostenido y su compromiso con la calidad educativa. En el indicador de reputación entre empleadores, la universidad alcanza el tercer lugar en Centroamérica y se posiciona dentro del 50 % global, evidenciando el impacto de sus egresados en el mercado laboral.

Las siete universidades centroamericanas presentes en el QS World University Rankings 2027 provienen de Honduras (UNITEC), Guatemala (Universidad del Valle y la San Carlos), Costa Rica (Universidad de CR, Tecnológico de CR y la Universidad Nacional) y Panamá (Universidad Tecnológica de Panamá), siendo UNITEC la única representante nacional en este importante listado internacional.

UNITEC representa a Honduras por segundo año consecutivo en el QS World University Rankings 2027 pic.twitter.com/roLZfcNn5M — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 19, 2026

La rectora de la institución, Rosalpina Rodríguez, destacó que este logro trasciende el ámbito institucional y representa un orgullo para el país. “Este reconocimiento es motivo de orgullo, pero de un orgullo de país. Significa que Honduras está presente en la conversación mundial sobre educación superior y que aquí se forma talento capaz de competir de igual a igual con el mundo”, expresó.

Rodríguez subrayó que la universidad asume con responsabilidad este reconocimiento, reiterando su compromiso de continuar fortaleciendo las oportunidades académicas y profesionales para sus estudiantes.

Este avance responde a una estrategia enfocada en la calidad académica, la investigación, la internacionalización y la empleabilidad de los graduados, pilares que han permitido a la institución escalar posiciones en los principales sistemas de evaluación universitaria.

Asimismo, se reconoce el respaldo de la Fundación Nasser, cuyo apoyo desde 2021 ha contribuido al fortalecimiento institucional y al desarrollo de programas educativos de excelencia.

UNITEC reafirmó su propósito de seguir elevando sus estándares educativos y ampliar las oportunidades de formación para su comunidad universitaria, consolidándose como un referente de educación superior en Honduras y la región.

Sobre UNITEC

Fundada en 1987, la Universidad Tecnológica Centroamericana es una institución privada sin fines de lucro con casi cuatro décadas de trayectoria. Ha sido reconocida entre las mejores universidades del mundo según el ranking QS y en 2026 fue destacada entre las más innovadoras de la región por el Ranking WURI. Además, es signataria del Pacto Global de las Naciones Unidas y cuenta con el Sello de Empresa Socialmente Responsable otorgado por Fundahrse por más de diez años consecutivos. JS