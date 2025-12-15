(VIDEO) Siguen torpedeando proceso de conteo especial y atacando a consejeras

Tegucigalpa – Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), son agredidas nuevamente esta noche cuando un grupo de presuntos activistas liberales, acreditados como delgados al conteo especial, se sumaron a las exigencias del voto por voto, al tiempo de decir “no al fraude” y pedir la salida de la consejera presidenta Ana Paola Hall.

La protesta se suma al plantón que también tienen en la entrada del centro especial los partidarios de Libre con el alcalde y candidato a reelección Jorge Aldana a la cabeza.

Supuestos activistas liberales apostados esta noche en las afueras del CLE para pedir el voto por voto. #ProcesoDigital pic.twitter.com/IdNzckp3Gd — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 15, 2025

Un posteo esta noche del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), señala que “como partido Liberal, hemos dado la instrucción a nuestros valientes miembros en el escrutinio especial a integrar las mesas de este proceso únicamente hasta que se respete la voluntad del pueblo y se proceda a la revisión exhaustiva de la totalidad de las actas mediante el #VOTOXVOTO”.

Como partido Liberal🇦🇹, hemos dado la instrucción a nuestros valientes miembros en el escrutinio especial a integrar las mesas de este proceso únicamente hasta que se respete la voluntad del pueblo y se proceda a la revisión exhaustiva de la totalidad de las actas mediante el… pic.twitter.com/u8lLyVTnkW — Partido Liberal de Honduras (@Oficial_PLH) December 15, 2025

El pleno del CNE aprobó esta tarde el escrutinio especial de más de 1 mil 081 actas con inconsistencias de las elecciones generales, pero este proceso aún no comienza por obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de partidos y procedimientos tecnológicos pendientes.

El entusiasmo con el que más de tres millones de hondureños acudieron a las urnas el pasado 30 de noviembre contrasta, dos semanas después, con un creciente descontento por la ausencia de resultados oficiales, en un lento y ajustado escrutinio bajo acusaciones de irregularidades y fallas en el sistema.

El ambiente en el país se mantiene en una relativa tranquilidad, pese a la insistencia en la víspera del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) a convocar a sus bases a la calle para apoyar los candidatos oficialistas que exigen una anulación de las elecciones.