(VIDEO) Ni el fuerte viento detuvo la oración del Papa León XIV por los migrantes

Tegucigalpa / Lampedusa – Ni una fuerte ráfaga de viento que le arrebató el solideo logró interrumpir la oración del Papa León XIV durante su visita pastoral a la isla italiana de Lampedusa, donde rindió homenaje a los migrantes fallecidos en el mar Mediterráneo.

Un video compartido por ACI prensa muestra que durante su oración frente al monumento Puerta de Europa, el viento desprendió el tradicional solideo blanco del pontífice, el cual lo persiguió y fue recuperado por uno de sus colaboradores.

Sin embargo, León XIV no detuvo sus plegarias en ningún momento a pesar del incidente y continuó su recorrido hasta contemplar el Mediterráneo, escenario de numerosas tragedias migratorias.

Durante la jornada, el Papa presidió una misa y llamó a la comunidad internacional a responder con mayor humanidad a la crisis migratoria.

Ahí afirmó que quienes han perdido la vida en el Mediterráneo son «víctimas de decisiones tomadas o de decisiones omitidas».

El Papa exhortó a los países a impulsar políticas que protejan e integren a los migrantes y atiendan las causas que los obligan a abandonar sus hogares, para que la dignidad humana y el mensaje de Cristo esté siempre en el centro de las decisiones. AD