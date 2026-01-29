Video muestra altercado entre Alex Pretti y agentes de migración días antes de su muerte

Washington.- Un nuevo video, grabado once días antes de la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de un agente de migración en Mineápolis, muestra un altercado previo en medio de las fuertes protestas en contra del despliegue del Gobierno federal en la ciudad liderada por la oposición.

El video, compartido este jueves por el presidente Donald Trump en sus redes sociales, fue publicado ayer por el portal digital The News Movement.

En las imágenes se puede ver cómo un grupo de al menos cinco agentes de federales, fuertemente armados, sujetan a Pretti y lo tiran al suelo, después de que el hombre les grita insultos, golpea uno de sus coches y rompe una de las luces traseras.

El material no captura el inicio del altercado, pero muestra a Pretti junto a otros civiles gritando y haciendo sonar silbatos para avisar sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), una de las tácticas usadas por las comunidades en Mineápolis y otras ciudades de EE.UU. para protestar las agresivas tácticas migratorias del Gobierno Trump.

Los agentes en el video lanzan gas lacrimógeno hacia y bolas de goma hacia los manifestantes y, eventualmente, sueltan a Pretti, se montan de nuevo en las camionetas y se desplazan fuera de la zona.

Este nuevo video se conoce un día después de que la cadena CNN revelara que Pretti estaba en la mira de los agentes de migración previo a que fuera baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza en las calles de Mineápolis el sábado pasado.

Según el medio estadounidense, Pretti resultó herido, con una costilla rota, tras el altercado y los agentes federales habían comenzado a «documentar detalles» sobre el hombre, previo a su muerte.

En declaraciones a la cadena CBS News, el abogado que representa a la familia de Pretti confirmó que el hombre, quien trabajaba como enfermero en la unidad de cuidados intensivos para el Departamento de Veternos, había sido «agredido violentamente por agentes de ICE» una semana antes de que fuera baleado.

«Nada de lo que sucedió una semana antes puede justificar el asesinato de Alex a manos de ICE», agregó el abogado.

El presidente, Donald Trump, publicó las imágenes del altercado de Pretti en su cuenta oficial de Truth Social, agregando de fondo la imagen de la senadora demócrata Elizabeth Warren a modo de burla, de la congresista que ha criticado abiertamente el actuar de los federales y pedido restringir el campo de acción de las agencias migratorias.

Pretti es el segundo civil que muere a manos de los agentes del Estado desde que el Gobierno Trump inició su operativo en Mineápolis, una ciudad gobernada por políticos de la oposición. La estadounidense Renée Good, de 37 años, fue también baleada por un agente de ICE el pasado siete de enero, provocando una oleada de protestas en la ciudad. EFE/ir