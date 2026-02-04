(VIDEO) La embajadora Laura Dogu detalla cómo será su trabajo en Venezuela

Caracas – La exembajadora de EEUU en Honduras, Laura Dogu explicó cómo será su trabajo en Venezuela luego de ser delegada por su gobierno para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambos países.

Dogu se desempeña como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases establecido por el Gobierno de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estableció un plan de tres fases para Venezuela marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

A continuación la diplomática norteamericana explica su rol en Venezuela: