(VIDEO) Iglesia llama a esperar con paciencia y buen ánimo, el nacimiento de Jesús

Tegucigalpa – El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, llamó hoy a esperar con paciencia y buen ánimo el nacimiento de Jesús.

Recordó que la Iglesia vive su tiempo de Adviento, que significa tiempo de espera.

¿Qué se espera?, el nacimiento de Dios en su condición humana, dijo el religioso al tiempo que exhortó a tener esperanza y fortalecer la fe.

Nuestras dificultades y contrariedades son una oportunidad para purificar nuestro espíritu durante este tiempo, señaló.

“Aguardamos al que viene a sostener las rodillas vacilantes de un pueblo fatigado y desanimado a veces”, expresó.

“Su espera confiada y la seguridad de su encuentro nos llenan de alegría”, cerró.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según san Mateo

Mateo 11, 2-11

En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?»

Jesús les respondió: «Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí».

Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan: «¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro; y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el Reino de los cielos, es todavía más grande que él». (RO)