Tegucigalpa – El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), condenó la agresión brutal e inconcebible que sufrió este día el colega Leónidas Maradiaga junto a su camarógrafo, ambos del staff de prensa del medio de comunicación UNE TV.

Esta mañana en un evento político del alcalde de Tegucigalpa Jorge Aldana y varios candidatos a diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el periodista Maradiaga fue golpeado por una turba de miembros de los colectivos de ese instituto político, detalló el CPH a través de sus redes sociales.

(Video) Colegio de Periodistas condena y denuncia violencia de colectivos de Libre contra periodista de UNE TV pic.twitter.com/vuEtrwJvqj — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 26, 2025

Desde el CPH, hacemos un llamado enérgico a todos los líderes políticos de Honduras, para que respeten la integridad física de los periodistas y que controlen a sus seguidores para evitar este tipo de funestas imágenes.

Al coordinador de Libre José Manuel Zelaya y su candidata Rixi Moncada, les exigieron que pongan en orden a sus colectivos, quienes podrían ocasionar hasta víctimas mortales.

En ese sentido, el CPH, a través de su comunicado, pone en alerta a la comunidad internacional, para que estén muy pendientes de lo que está sucediendo y podría suceder con la prensa hondureña, a medida que se vaya acercando el proceso electoral. IR