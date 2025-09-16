(VIDEO) Así ocurrió el accidente del paracaidista hondureño durante desfiles patrios

Tegucigalpa – Un paracaidista de las Fuerzas Armadas sufrió este lunes un accidente tras registrar una fuerte caída mientras realizaba los tradicionales saltos de la institución castrense en las fiestas patrias por el 204 aniversario de la independencia de Honduras.

Después de las 12:35 de la tarde, 20 paracaidistas saltaron desde un helicóptero para caer en la grama del estadio nacional Chelato Uclés como parte de los actos que deleitan al público asistente en los desfiles patrios.

Momento del incidente del mayor de infantería, Ever David Maldonado Chacón, el paracaidista que portaba la bandera de Honduras que sufrió un incidente al momento de ingresar al estadio Chelato Uclés pic.twitter.com/f7tw5UP6Yp — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 15, 2025

Uno de ellos es el mayor de infantería, Ever David Maldonado Chacón, que portaba la bandera de Honduras, y sufrió un incidente en el estadio.

Cuando iba a ingresar al inmueble deportivo, tuvo un percance porque se vio envuelto en una bolsa de aire y sufrió una fuerte caída al momento de caer al suelo.

Las imágenes del evento muestran el momento en que parecía realizar una caída controlada, pero terminó impactando de manera estrepitosa contra el suelo.

Inmediatamente, el paracaidista recibió ayuda inmediata de los militares y de la Cruz Roja y fue trasladado de emergencia hacia un centro médico.

El incidente no logró opacar el sentimiento de orgullo patrio, ni los actos que realizaron los otros paracaidistas. AG