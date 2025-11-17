spot_imgspot_img
Foto del día

Vida diaria en Venezuela

Por: Proceso Digital

Una mujer camina frente a una pared con un dibujo alusivo al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) este lunes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

