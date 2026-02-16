Victoria vence al Olimpia, Motagua y Marathón, Génesis y Platense se reparten un punto tras empatar sus encuentros

Tegucigalpa– El Victoria hizo valer su condición de local y venció 2-1 al Olimpia y consiguió su primer triunfo del torneo Clausura, mientras que Motagua empató 1-1 con Marathón y Génesis Policía empató 2-2 con Platense.

Victoria obtuvo su primer triunfo en el Clausura 2026 al vencer 2-1 al Olimpia en el Estadio Municipal Ceibeño, en La Ceiba, en Atlántida.

Al minuto 28, Luis Hernández anotó un golazo de tiro libre: con su zurda, la envió directo al ángulo para marcar el primero de la noche.

En el segundo tiempo, precisamente en el minuto 52 luego de una gran jugada colectiva que fue definida por Elison Rivas.

Sin embargo, la Jaiba Brava volvió a ponerse al frente luego de un golazo de Rolando Blackburn.

Por su parte, Motagua y Marathón se hicieron daño mutuamente al empatar 1-1 en el clásico de la sexta jornada disputado en el estadio José de la Paz Herrera “Chelato Ucles” de Tegucigalpa.

Los “azules” comenzaron ganando con gol del brasileño Romario da Silva (26), pero los “verdolagas” igualaron a través de Alexy Vega (72), nuevo verdugo de Motagua.

Mientras que los equipos Génesis y Platense aumentaron su sequía de triunfos en el torneo Clausura, al empatar 2-2, en partido realizado en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz.

Los goles fueron obra de Solani Solano, Yoel Castillo para Platense y Edwin Maldonado, William Moncada para el Genesis. IR