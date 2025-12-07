Victoria explica que crisis económica impidió presentarse a partido programado para hoy

Tegucigalpa– Mientras los jugadores del club deportivo Olimpia cumplieron con el protocolo de llegar al estadio nacional y entrar el campo, el Victoria no se presentó a la cita futbolística de la jornada 21, de la Liga Nacional programado para este sábado.

El Club Deportivo Victoria emitió un comunicado explicando las razones que le impidieron llegar. “Luego de un gran esfuerzo por parte de la Junta Directiva del club, el pago de un mes, se logró recaudar para las 11.45 de la mañana el cual se envió al banco para iniciar con el proceso de transferencia de fondos”, detalla el comunicado firmado por el cuerpo técnico, jugadores y staff del Victoria.

Agrega que el primer desembolso se realizó a la 1:05 de la tarde y se notificó a los jugadores que este proceso tomaría su tiempo ya que son 45 gestiones que debían completarse. “Sin embargo no fue a tiempo para que nuestros jaibos abordaran el avión para el cual la directiva había comprado sus pasajes”, de acuerdo a lo explicado en la nota.

Ante esta situación, los jaibos ofrecen una disculpa a su afición, a sus compañeros de liga del Club Deportivo Olimpia y a la Liga Nacional ya que no será posible para el CD Victoria presentarse hoy al encuentro de la Jornada 21.

El Club Deportivo Victoria atraviesa desde hace meses una situación extremadamente difícil, según lo detallado en el comunicado, donde indican que han cumplido con sus labores sin recibir salarios, sosteniendo al equipo con esfuerzo, sacrificio personal y fe en que la situación se resolvería.

Sin embargo, señala que hoy llegaron al límite de sus posibilidades. “No es falta de voluntad ni de compromiso, es una realidad insostenible para nuestras familias y nuestras vidas. Hemos luchado hasta donde nuestras fuerzas nos han permitido, manteniendo la disciplina, el respeto y la entrega dentro del campo a pesar de todas las dificultades”, explica.

“Esta decisión dolorosa no busca perjudicar a nadie, sino visibilizar una situación que por meses hemos enfrentado en silencio. Confiamos en que este comunicado sea recibido con empatía y comprensión, y que pueda abrir el camino para una solución justa y definitiva”, finaliza el comunicado. VC