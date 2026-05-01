Victoria desciende a segunda división y Real España quedó líder del torneo Clausura

Tegucigalpa– Victoria descendió a segunda división tras caer ante Real España por 1-2 , mientras que Choloma selló su permanencia al vencer a Marathón por 0-1 en la jornada 22 del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

-El Club Deportivo Victoria de La Ceiba desciende a la segunda división tras no lograr mantener la categoría en la Liga Nacional de Honduras.

El Real España con su triunfo ante los Jaibos, selló su primer lugar del Clausura, con lo que será cabeza de serie junto a Motagua en las triangulares finales.

El equipo Victoria se despide de la primera división luego de perder 1-2 ante Real España en la jornada 22 del torneo Clausura, resultado que confirma su descenso y cierra una difícil temporada para el conjunto ceibeño.

Mientras que, en San Pedro Sula, el Choloma logró salvar su categoría en Primera División al vencer 0-1 al Marathón.

El Motagua, de visita en Choluteca, no supo mantener el marcador y quedarse con el liderato del torneo, al caer 2-1 con los Lobos de la UPN.

El Olimpia conservó la tercera posición de la tabla tras golear 4-0 al Platense.

Mientras que Olancho FC y Geneses empataron 2-2.

Los equipos clasificados a las triangulares son: Real España, Motagua, Olimpia, Olancho FC, Marathón y Génesis. IR