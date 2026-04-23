Victoria de oro; pita la Máquina; y Olimpia se lleva el clásico nacional

Tegucigalpa – El inicio de la jornada 20 del Torneo Clausura de la Liga Nacional dejó sendos triunfos de Victoria, Real España y Olimpia.

En el primer juego de la tarde el Victoria logró tres puntos de oro al doblegar 2-1 al Juticalpa en el Municipal Ceibeño. Avner Portillo y Bryan Chávez anotaron por la Jaiba, Kelvin Matute había puesto a ganar a la visita.

El triunfo ceibeño les permitió llegar a 30 puntos, uno menos que Choloma, lo que aviva la lucha por no descender del máximo circuito.

En el segundo juego de este miércoles, el local Real España dio cuenta 2-0 del Platense en el Estadio Morazán. El argentino David Sayago y Darixon Vuelto le dieron los tres puntos a los sampedranos.

Sayago anotó una diana para la Máquina.

La Máquina llegó a 34 puntos en la tercera posición y los selacios se quedaron con 18 en la séptima plaza peleando para entrar a la liguilla.

Mientras, en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, el Olimpia derrotó 2-1 al Marathón.

Jerry Benstson y Michael Chirinos gritaron los goles albos. Emanuel Hernández anotó en propia puerta para darle la diana a los verdolagas.

La jornada 20 se cierra este jueves con los encuentros: UPN-Génesis y Olancho-Motagua. JS